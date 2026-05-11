Capitanía de Puerto inspecciona lanchas ribereñas en Isla del Carmen

Personal de la Capitanía de Puerto en Isla del Carmen ha dispuesto realizar inspecciones a las embarcaciones ribereñas con el objetivo de que cuenten con el equipo de seguridad marítima exigido por la Ley.

De acuerdo con el sector pesquero, desde hace 15 días han acudido a verificar las lanchas de cada cooperativa para que todos puedan obtener el documento que las avala, pero sobre todo que tengan lo necesario para prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de los pescadores.

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El secretario presidente de Escameros del Golfo, Adrián de Carlo Sierra Coronel, informó que estas actividades forman parte de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SEMAR-2024, relacionada con el equipo mínimo de seguridad, comunicación y navegación para embarcaciones. Señaló que cada propietario de cooperativa es responsable de que la embarcación cuente con dispositivos y medios de salvamento, comunicación y navegación, así como mantenerlos en buenas condiciones de operación y mantenimiento.

Explicó que estas acciones buscan prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de los pescadores, aunque reconoció que algunas embarcaciones no logran concluir el trámite por fallas o daños detectados, lo cual debe asumirse como conciencia de seguridad.

Indicó que el propósito principal es garantizar que las lanchas cuenten con implementos de seguridad marítima y no únicamente con equipo de pesca. De acuerdo con la normativa, cada embarcación debe portar:

Chalecos salvavidas suficientes para todos los tripulantes

suficientes para todos los tripulantes Aros salvavidas

Luces de señalización

Lámparas

Radio de comunicación

Botiquín de primeros auxilios

Herramientas básicas para responder ante una emergencia en altamar

El dirigente pesquero explicó que cumplir con estos requisitos permite obtener el certificado de la embarcación, documento indispensable para operar legalmente y realizar actividades pesqueras. Varias lanchas quedaron pendientes de concluir el proceso por desperfectos mecánicos y estructurales, cuyos gastos de reparación deben asumir los pescadores.

Adelantó que en los próximos días continuarán los trámites e inspecciones para que las embarcaciones puedan regularizarse y operar bajo las condiciones de seguridad requeridas por las autoridades marítimas.