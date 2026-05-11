Accidente en Campeche deja conductor lesionado

Un joven terminó lesionado y fue trasladado al hospital luego de perder el conocimiento mientras conducía y terminar impactándose contra un árbol.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor circulaba sobre la avenida Resurgimiento a exceso de velocidad y presuntamente se desvaneció al volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y se saliera del camino hasta chocar contra un árbol ubicado a un costado de la vía.

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Tras el fuerte impacto, testigos dieron aviso a los números de emergencia, llegando al sitio paramédicos del SAMU, quienes le brindaron atención prehospitalaria al lesionado antes de trasladarlo a un hospital.

Al lugar también acudieron elementos de la Guardia Nacional, personal del Cuerpo de Bomberos y agentes policiacos, quienes realizaron labores de apoyo y abanderamiento para evitar otro accidente en la zona, mientras el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado (FGECAM).