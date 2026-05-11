Síguenos

Última hora

México

FGR asegura túnel de huachicol conectado a ducto de Pemex en Nuevo León

Campeche

Accidente en Campeche deja conductor lesionado

Un joven perdió el conocimiento mientras conducía sobre la avenida Resurgimiento y terminó impactándose contra un árbol. Fue trasladado al hospital por paramédicos del SAMU.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

11 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

SAMU traslada a joven tras impacto contra árbol
SAMU traslada a joven tras impacto contra árbol / Lucio Blanco

Un joven terminó lesionado y fue trasladado al hospital luego de perder el conocimiento mientras conducía y terminar impactándose contra un árbol.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor circulaba sobre la avenida Resurgimiento a exceso de velocidad y presuntamente se desvaneció al volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y se saliera del camino hasta chocar contra un árbol ubicado a un costado de la vía.

Moisés “N” fue detenido en Ciudad del Carmen por su presunta participación en el homicidio de la síndica de Palizada, Karina Aurora J.D.H.

Noticia Destacada

Detienen en Ciudad del Carmen a presunto homicida de síndica de Palizada

Tras el fuerte impacto, testigos dieron aviso a los números de emergencia, llegando al sitio paramédicos del SAMU, quienes le brindaron atención prehospitalaria al lesionado antes de trasladarlo a un hospital.

Al lugar también acudieron elementos de la Guardia Nacional, personal del Cuerpo de Bomberos y agentes policiacos, quienes realizaron labores de apoyo y abanderamiento para evitar otro accidente en la zona, mientras el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado (FGECAM).

Te puede interesar