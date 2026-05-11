Detienen en Ciudad del Carmen a presunto homicida de síndica de Palizada

Moisés N fue detenido en Ciudad del Carmen señalado como el presunto responsable del homicidio de la síndica de Hacienda del Ayuntamiento de Palizada, Karina Aurora J.D.H., quien fue asesinada a balazos mientras conducía su camioneta en calles de dicho municipio.

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La captura del acusado se realizó mediante una orden de aprehensión girada por un juez de Control, por el delito de homicidio calificado, luego de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado de Campeche.

La funcionaria fue atacada a tiros sobre la calle Morelos, cuando se encontraba al volante de su unidad. Tras el atentado, el responsable logró escapar, aunque un día después las autoridades localizaron una motocicleta presuntamente utilizada para huir del lugar de los hechos

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