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Campeche avanza hacia inclusión en consulta de presupuesto participativo

El Consejo estará conformado por cinco consejerías, una de ellas con la presidencia, y una secretaría. El proceso de inscripción y selección se desarrollará entre el 8 y el 26 de mayo.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

11 de may de 2026

1 min

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Aspirantes con discapacidad tendrán ajustes razonables en proceso
Aspirantes con discapacidad tendrán ajustes razonables en proceso / Lucio Blanco

Adaptarán condiciones para aspirantes al Consejo Consultivo Estatal del presupuesto participativo.

En la integración del Consejo Consultivo Estatal se tomará en cuenta la participación de grupos de atención prioritaria, como indígenas, población LGBTTTIQ+, jóvenes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores.

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Incluso, en caso de que los aspirantes presenten alguna discapacidad o condición particular, se realizarán los ajustes razonables necesarios, siempre y cuando lo expongan al momento de su inscripción, adelantó el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Danny Alberto Góngora Moo.

Ante la convocatoria emitida, explicó que el procedimiento de selección y designación de las presidencias y consejerías consultivas que integran el Consejo Consultivo Estatal aclaró que su función será solo en el procedimiento de la consulta del presupuesto participativo.

La integración del Consejo Consultivo la conformarán cinco consejerías, en una recaerá la presidencia, y se designará una secretaría del Consejo Consultivo.

  • Inscripción: del 8 al 12 de mayo
  • Revisión de expedientes: del 13 al 15 de mayo
  • Publicación de aprobados: el 18 de mayo
  • Entrevistas: del 19 al 21 de mayo
  • Sesión de aprobación: el 26 de mayo

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