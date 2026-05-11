Campeche avanza hacia inclusión en consulta de presupuesto participativo

Adaptarán condiciones para aspirantes al Consejo Consultivo Estatal del presupuesto participativo.

En la integración del Consejo Consultivo Estatal se tomará en cuenta la participación de grupos de atención prioritaria, como indígenas, población LGBTTTIQ+, jóvenes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores.

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Incluso, en caso de que los aspirantes presenten alguna discapacidad o condición particular, se realizarán los ajustes razonables necesarios, siempre y cuando lo expongan al momento de su inscripción, adelantó el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Danny Alberto Góngora Moo.

Ante la convocatoria emitida, explicó que el procedimiento de selección y designación de las presidencias y consejerías consultivas que integran el Consejo Consultivo Estatal aclaró que su función será solo en el procedimiento de la consulta del presupuesto participativo.

La integración del Consejo Consultivo la conformarán cinco consejerías, en una recaerá la presidencia, y se designará una secretaría del Consejo Consultivo.