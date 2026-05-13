SCJN analiza límites territoriales entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, será la encargada de elaborar el proyecto de resolución de la controversia constitucional por los límites territoriales entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disputa que abarca más de 10 mil kilómetros y afecta a más de 150 comunidades en la región.

De acuerdo con la Consejería Jurídica del Gobierno de Campeche, el expediente ya se encuentra en la fase final de desahogo de pruebas y alegatos, sin que exista aún un plazo definido para que la SCJN emita una sentencia.

El consejero jurídico, Adrián Serrano Barrientos, informó que todas las etapas procesales han sido agotadas, incluyendo pruebas documentales, periciales e inspecciones judiciales presentadas por las tres entidades involucradas.

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El caso se encuentra ahora en análisis del máximo tribunal, que deberá elaborar el proyecto que posteriormente será sometido a votación del Pleno de la Corte para definir la titularidad de las zonas en disputa, principalmente en el área de Calakmul, donde convergen los tres Estados.

Campeche mantiene la postura de alcanzar un “convenio amistoso” con Yucatán y Quintana Roo, propuesta presentada como alternativa para resolver el conflicto sin afectar las superficies territoriales actuales ni a las comunidades.

Las autoridades estatales destacaron que no hay un plazo específico para la resolución, ya que depende de los tiempos internos de la Corte, aunque confían en un fallo favorable debido a los argumentos jurídicos presentados.

Se subrayó que el objetivo principal es evitar mayores afectaciones a las comunidades asentadas en la franja limítrofe, que enfrentan dificultades en el acceso a servicios y programas públicos.

Hasta el momento, el convenio propuesto no ha sido rechazado por las Entidades involucradas y continúa en análisis.