Recortes afectan labores de conservación del patrimonio cultural en Campeche

El sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Campeche solicitó a las autoridades del Centro INAH la dotación urgente de insumos y materiales de limpieza para evitar el deterioro de la imagen institucional en los cuatro museos y 16 zonas arqueológicas del estado que están abiertos al público.

El secretario general de la sección sindical, Carlos Hernández Carrillo, señaló que desde noviembre de 2025 se pidió que el presupuesto contemplara estos recursos, debido a recortes que han afectado las labores de mantenimiento.

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En la Entidad operan museos en los Baluartes San Miguel, San José y La Soledad en la capital, además de uno en Hecelchakán, así como zonas arqueológicas en municipios como Calakmul, Hopelchén, Hecelchakán, Tenabo y Campeche.

El plan sindical también plantea una mayor asignación presupuestal federal y la creación de nuevas plazas para reforzar la custodia y seguridad del patrimonio cultural, ante el aumento de visitantes por proyectos como el Tren Maya.

Los trabajadores denunciaron la falta de insumos, combustible y herramientas, lo que afecta la operación diaria de los recintos. A través de pancartas, exigieron materiales de limpieza y mantenimiento para garantizar servicios de calidad.

En su pliego petitorio también solicitaron mejorar la climatización de las salas de exposición, donde se resguardan piezas arqueológicas y coloniales del patrimonio cultural de Campeche.