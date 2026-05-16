Hopelchén: Xculoc preserva tradición maya de más de 110 años en honor a San Isidro Labrador

Con una solemne procesión por las principales calles de la comunidad maya de Xculoc, en el municipio de Hopelchén, concluyó el novenario en honor a San Isidro Labrador. Esta festividad religiosa cuenta con una antigüedad de más de 110 años y se ha preservado viva de generación en generación gracias a la profunda fe de los pobladores de la región de Los Chenes.

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La misa previa al recorrido estuvo a cargo del presbítero Enrique Jiménez Rivero, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Bolonchén de Rejón, demarcación a la que pertenece la capilla de este poblado. Durante el paseo de la sagrada imagen participaron cientos de feligreses que portaron los estandartes de los gremios que entraron al templo durante los nueve días de actividades, destacando los de campesinos, artesanas, apicultores y jóvenes.

Durante el trayecto, las mujeres lucieron sus tradicionales huipiles y, con veladoras en mano, entonaron cantos y rezos para pedirle a su santo patrono abundancia y bendiciones en las labores del campo, principal motor económico de las familias locales. Incluso, la imagen fue trasladada hacia las colindancias del poblado para bendecir las tierras mecanizadas y las milpas destinadas a la siembra del maíz.

Participaron gremios de campesinos, artesanas, apicultores, jóvenes y grupos católicos. / Mauriel Koh

A esta localidad, situada a 65 kilómetros de la cabecera municipal y colindante con el estado de Yucatán, arribaron peregrinos de comunidades vecinas como San Simón (Yucatán) y La Fátima (Calkiní), a quienes los anfitriones ofrecieron alimentación gratuita como muestra de hospitalidad.

Tras el recorrido, la imagen de San Isidro Labrador fue devuelta a su altar mientras se le cantaban las mañanitas acompañadas por la música de un mariachi. Por la tarde se llevó a cabo el tradicional baile de la cabeza de cochino, y por la noche un baile popular clausuró los festejos.

Cabe destacar que las constantes fallas intermitentes en el suministro de energía eléctrica afectaron el desarrollo del último día de la celebración, lo que a su vez provocó la pérdida de la señal de internet y telefonía en toda la zona.

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JGH