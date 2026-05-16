En menos de 12 horas: suicidio de menor y dos tragedias más sacuden Campeche

En un lapso menor a 12 horas, el estado de Campeche registró tres incidentes relacionados con salud mental y crisis emocionales: el fallecimiento de un menor de edad en la capital, el intento de una adolescente por arrojarse de un segundo piso en Ciudad del Carmen y el deceso de un adulto mayor en Escárcega.

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En la ciudad de San Francisco de Campeche, un joven de 16 años de edad, identificado como José A.C., se suspendió en el interior de su vivienda localizada en la colonia Mirador, aprovechando la ausencia temporal de sus familiares. Al regresar al inmueble, la madre del menor descubrió la situación tras ingresar a la habitación. A pesar del arribo de los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes realizaron maniobras de reanimación por varios minutos, solo se pudo confirmar el fallecimiento. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias periciales y el Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para los trámites de ley. El caso representa el primer deceso de un menor bajo estas circunstancias en el municipio en lo que va de 2026.

Por otra parte, en Ciudad del Carmen, se desplegó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia en la colonia Morelos, sobre la calle 53-A, tras el reporte de una adolescente identificada como Karla, quien presuntamente pretendía lanzarse desde la planta alta de un domicilio hacia la vía pública tras una discusión familiar. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil y del DIF Municipal subieron al techo de la propiedad. Mediante el diálogo y maniobras de rescate, el personal logró asegurar a la menor y ponerla a salvo. La adolescente fue trasladada a un hospital para recibir valoración médica y especializada, mientras que el DIF dará seguimiento al entorno familiar para garantizar su protección.

Finalmente, en el municipio de Escárcega, un adulto mayor identificado como C.A.D., de 76 años, fue hallado sin vida por sus vecinos en una vivienda de la comunidad de División del Norte. Los pobladores acudieron a verificar el predio al notar que el hombre, quien vivía solo y presuntamente padecía una enfermedad terminal, no había salido por la mañana como era su costumbre. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acordonaron el área, mientras que personal de la Vicefiscalía Regional del Estado se hizo cargo del levantamiento del cuerpo.

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JGH