Vecinos de Escárcega denuncian abandono de andador sin drenaje ni pavimentación

Vecinos del andador Francisco Castillo Maldonado denunciaron que la zona ha permanecido en el abandono por parte de las administraciones municipales durante más de 15 años. El colono Fidencio Panti Euán señaló que desde la construcción de las viviendas del fraccionamiento Vicente Fox —ubicado en la ampliación de la colonia Carlos Salinas de Gortari— la calle carece de servicios públicos esenciales como pavimentación, drenaje y banquetas.

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El declarante explicó que la falta de drenaje se convierte en el mayor problema del sector, especialmente durante la temporada de lluvias, ya que el agua se queda estancada al no contar con vías de desguace. Esto genera el riesgo de inundaciones en los predios cercanos y complica el tránsito por el andador, el cual se encuentra en pésimas condiciones.

Esta situación afecta directamente a los menores que diariamente caminan hacia los planteles de preescolar y primaria. Ante la inexistencia de banquetas y las condiciones del suelo, los padres de familia se ven obligados a cargar a sus hijos para evitar que se ensucien la ropa y el calzado antes de entrar a clases.

Panti Euán lanzó un fuerte llamado a las autoridades y políticos locales para que dejen de acudir a la zona únicamente en tiempos electorales para pedir el voto y cumplir promesas que después olvidan al asumir los cargos públicos. Aunque manifestó sus reservas sobre si la actual administración atenderá la queja, instó al Ayuntamiento a priorizar la construcción de la calle, banquetas y el sistema de drenaje antes de que se intensifiquen las precipitaciones en la región.

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JGH