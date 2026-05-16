Incendio consume vivienda en Escárcega; presunto corto circuito habría causado el fuego

Un presunto cortocircuito debido al mal estado de la instalación eléctrica ocasionó un incendio que consumió en su totalidad una vivienda construida con madera y láminas de zinc. Los hechos ocurrieron por la mañana en la calle 55, entre la calle 28 y la avenida Héctor Pérez Martínez, en la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo 2 de Escárcega. Por fortuna no se encontraban personas en el interior del inmueble al momento del siniestro.

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De acuerdo con los datos recabados, el percance se suscitó alrededor de las 11:00 horas, cuando habitantes de la zona se percataron de que salía una densa nube de humo del predio. De inmediato, los colonos y elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana se aproximaron al lugar para intentar controlar el fuego utilizando cubetas con agua, ya que las llamas avanzaban con rapidez.

El fuego alcanzó la parte delantera de una camioneta que se encontraba estacionada dentro de la propiedad, pero los presentes lograron retirarla a tiempo y evitaron que el siniestro se propagara hacia las viviendas contiguas.

A los pocos minutos arribó el personal del cuerpo de bomberos y de Protección Civil, quienes sofocaron por completo el incendio. Desafortunadamente las llamas ya habían arrasado con toda la estructura de la casa, confirmándose de manera preliminar que las causas del incidente derivaron de una falla en los cables de energía.

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JGH