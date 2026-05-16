¿Quién fue Agustín O’Horán? La historia detrás del nuevo hospital inaugurado en Mérida

Con la inauguración del nuevo Hospital Agustín O’Horán de Mérida este domingo 17 de mayo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el nombre de uno de los personajes más importantes de la medicina yucateca vuelve a colocarse en el centro de la vida pública del estado.

El complejo hospitalario, considerado el más grande de la Península de Yucatán y de Centroamérica, llevará el legado de un médico cuya trayectoria marcó la historia de la salud pública en la región.

Noticia Destacada Nuevo Hospital O'Horán de Mérida tendrá accesos a rutas Va y Ven, combis, taxis y mototaxis

El nuevo hospital sustituirá al antiguo nosocomio que durante décadas funcionó como referencia médica para miles de familias yucatecas.

Su apertura representa una nueva etapa para la atención hospitalaria en el sureste del país, con infraestructura moderna, mayor capacidad y servicios especializados para pacientes de Yucatán y estados vecinos.

¿Quién fue Agustín O’Horán?

Agustín O'Horán nació en Mérida en el siglo XIX y destacó por su labor como médico, cirujano, científico y académico. Es considerado uno de los pioneros de la medicina moderna en Yucatán gracias a sus aportaciones en diversas áreas de la salud y la educación médica.

Realizó estudios profesionales en Europa, donde adquirió conocimientos avanzados para la época, mismos que posteriormente llevó a Yucatán. A su regreso, impulsó importantes cambios en la práctica médica local y promovió métodos científicos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Además de ejercer la medicina, O’Horán tuvo una fuerte participación en la enseñanza. Fue maestro de numerosas generaciones de médicos y participó en instituciones educativas y científicas de la entidad, contribuyendo al fortalecimiento de la formación profesional en Yucatán.

Noticia Destacada IMSS-Bienestar llega a Yucatán: Alejandro Svarch se reúne con trabajadores de la salud del nuevo Hospital O'Horán de Mérida

Entre sus principales aportaciones se encuentran trabajos relacionados con cirugía, higiene pública y estudios científicos sobre enfermedades que afectaban a la población yucateca. Su visión ayudó a modernizar la atención médica en una época en la que el acceso a servicios de salud era limitado.

Con el paso de los años, su nombre se convirtió en sinónimo de atención médica en Yucatán debido al antiguo Hospital O’Horán, inaugurado en el siglo XX y considerado durante décadas uno de los centros hospitalarios más importantes del sureste mexicano.

Ahora, con la apertura del nuevo Hospital Agustín O’Horán en Mérida, el legado del médico yucateco permanecerá vigente en una nueva generación de infraestructura hospitalaria destinada a fortalecer la atención médica pública en la región.