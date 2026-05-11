Denuncian riesgos por golpes de calor en obreros de Ciudad del Carmen

Diversas compañías en Ciudad del Carmen exponen a sus trabajadores a golpes de calor, desmayos, paros cardíacos e incluso enfermedades derivadas de la exposición prolongada al sol, denunció el secretario general del Sindicato Obreros Carmelitas Marginados, Efraín Marín Chablé. Indicó que en los últimos días ha tenido que respaldar a sus representados, quienes acusan que laboran bajo condiciones extremas de calor, sin sombra, hidratación adecuada ni medidas preventivas que garanticen su seguridad.

De acuerdo con el líder sindical, varios obreros reportaron que realizan actividades a la intemperie bajo las altas temperaturas de las últimas semanas, principalmente en patios industriales rumbo a la carretera federal, donde permanecen expuestos durante largas jornadas sin comercios cercanos para abastecerse de agua.

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Marín Chablé señaló que algunos trabajadores incluso enviaron fotografías para evidenciar las condiciones, indicando que muchas empresas improvisan pequeñas oficinas techadas, mientras el resto del personal permanece bajo el sol directo. El problema surge cuando intentan descansar 15 minutos, pues sus jefes les responden que les pagan para trabajar, no para descansar.

Entre las compañías señaladas se encuentra presuntamente la empresa SUBTEC, cuyos trabajadores manifestaron que al mediodía presentan agotamiento extremo y sensación de desmayo. Según los testimonios, en algunos casos no cuentan con agua suficiente, hielo, bebidas con electrolitos ni espacios de descanso con sombra.

El dirigente sindical advirtió que estas condiciones podrían provocar un golpe de calor u otros padecimientos graves, considerando que los obreros trabajan con overoles calurosos por naturaleza.

Finalmente, hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a otras autoridades correspondientes para que realicen inspecciones en las empresas señaladas y verifiquen el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección laboral ante las altas temperaturas que afectan actualmente a la región.