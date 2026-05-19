Claudia Sheinbaum encabeza lanzamiento Nuevo proyecto de General Motors México

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este martes el anuncio del nuevo proyecto de General Motors (GM) en México, una iniciativa que busca reforzar la presencia de la automotriz en el país y fortalecer las operaciones de manufactura nacional, en medio de un contexto marcado por la revisión del T-MEC y las discusiones sobre el futuro de la industria automotriz en Norteamérica.

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Durante el anuncio, el proyecto fue presentado como una señal de confianza hacia la economía mexicana y la capacidad productiva del país, considerado uno de los principales centros de manufactura automotriz de la región. La estrategia se suma a inversiones previamente anunciadas por la compañía, entre ellas un plan por mil millones de dólares destinado a fortalecer operaciones locales durante los próximos dos años.

La presidenta había adelantado previamente que se trataba de una noticia positiva para el sector industrial y para la generación de empleo, destacando que México continúa atrayendo inversiones de empresas globales pese a la incertidumbre económica internacional y los debates comerciales con Estados Unidos.