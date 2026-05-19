Inhabilitan a ex funcionarios de Policía Federal por desvío millonario

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que obtuvo sanciones e inhabilitaciones de hasta 20 años contra dos ex personas servidoras públicas de la extinta Policía Federal, tras acreditarse irregularidades relacionadas con el desvío de recursos públicos destinados a cumplir obligaciones derivadas de un contrato firmado en 2015.

De acuerdo con el comunicado oficial, las investigaciones fueron realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad, que detectó faltas administrativas graves relacionadas con recursos destinados a un contrato para la prestación de servicios celebrado con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.

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Las autoridades señalaron que dos ex funcionarios desviaron más de 65 millones de dólares que debían utilizarse para cubrir obligaciones derivadas del contrato, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó imponer sanciones administrativas y económicas.

Entre las sanciones anunciadas se encuentra la inhabilitación por 20 años de Frida M., ex secretaria general, además de una indemnización económica. También se informó sobre la inhabilitación por 15 años de Damián C., ex titular de la División de Inteligencia, quien igualmente deberá cubrir una sanción económica.

Según el reporte oficial, las indemnizaciones impuestas superan los 65 millones de dólares estadounidenses. Además, se indicó que los hechos también fueron denunciados penalmente y actualmente permanecen bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que continuará impulsando acciones para fortalecer el combate a la corrupción y sancionar conductas que afecten el uso de recursos públicos.