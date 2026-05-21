“Perfect Day" está sepultado: Semarnat reitera que el polémico megaproyecto de Mahahual no va

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) confirmó este miércoles la conclusión del procedimiento ambiental y el rechazo definitivo del controvertido megaproyecto turístico “Perfect Day” en Mahahual, Quintana Roo. La dependencia informó que la empresa Royal Caribbean desistió formalmente del desarrollo.

Noticia Destacada Prestadores de servicios lamentan cancelación de “Perfect Day México” en Mahahual

En un comunicado oficial (No. 113), la SEMARNAT detalló que, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), realizó un análisis técnico, ambiental y jurídico integral de tres proyectos vinculados:

“ Perfect Day ” (parque acuático)

” (parque acuático) “ Beach Club Perfect Day México ”

” La construcción y modificación de un muelle para cruceros de uso privado

La autoridad determinó que los proyectos debían evaluarse de manera conjunta debido a sus impactos acumulativos y sinérgicos sobre los ecosistemas costeros y marinos.

Principales problemas ambientales detectados:

Presencia de manglares dentro del polígono del proyecto.

dentro del polígono del proyecto. Posibles violaciones a la NOM-022-SEMARNAT-2003.

Riesgos de intrusión salina y alteración del balance hidrológico del acuífero.

Insuficiencia grave de medidas de mitigación y compensación.

Posibles afectaciones al Arrecife Mesoamericano y especies protegidas por la NOM-059.

Por estos motivos, la DGIRA desechó el proyecto del Beach Club el 13 de mayo y no autorizó la modificación del muelle el 20 de mayo. El 19 de mayo, Royal Caribbean presentó el desistimiento formal del proyecto principal, lo que llevó a la conclusión del procedimiento.

Reunión con activistas

Este mismo día, un comité en representación de la secretaria Alicia Bárcena se reunió con integrantes de la organización Salvemos Mahahual para dar seguimiento al diálogo. Durante el encuentro, la SEMARNAT reiteró de manera contundente que el proyecto no será aprobado y confirmó el desistimiento de la empresa naviera.

Esta mañana, un comité de la #SEMARNAT, en representación de la secretaria @aliciabarcena, recibió a integrantes de la organización Salvemos #Mahahual para dar seguimiento al diálogo sobre el proyecto “Perfect Day” en Quintana Roo.



Durante el encuentro se reiteró que el proyecto… pic.twitter.com/QYtWdg2Mpg — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 21, 2026

Contexto del proyecto

El megaproyecto “Perfect Day at Costa Maya” contemplaba una inversión estimada entre 600 y 1,000 millones de dólares. Incluía un parque acuático con más de 30 toboganes, el río lento más largo del mundo, beach clubs, albercas y capacidad para recibir hasta 21,000 cruceristas diarios sobre 82.58 hectáreas en Mahahual, una comunidad pesquera colindante con el Arrecife Mesoamericano, el segundo sistema coralino más grande del planeta.

Desde su anuncio, el proyecto generó un fuerte rechazo ciudadano y ambiental. Organizaciones como Greenpeace, colectivas locales y miles de habitantes alertaron sobre la destrucción de manglares, daños al arrecife de coral, afectaciones a tortugas marinas y la privatización de playas públicas.

La presión social incluyó una petición en Change.org que superó los 3.7 millones de firmas, protestas y manifestaciones que motivaron la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien priorizó la conservación ecológica sobre la inversión económica.

Reacciones

Aunque activistas y comunidades locales celebraron el anuncio, muchos exigen que la cancelación se formalice mediante documentos oficiales, se restituya el estatus de protección ambiental a las hectáreas involucradas y se impidan proyectos similares en el Caribe mexicano.

La SEMARNAT enfatizó que sus decisiones se basan en criterios técnicos, científicos, preventivos y de legalidad, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público.

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JGH