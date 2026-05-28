Maquiladoras de Campeche bajo investigación por simular la Ley Silla y amenazar con despidos

Por simular la aplicación de la Ley Silla y presuntamente amenazar con despidos a trabajadores de la maquiladora Colonial Campeche, la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social podría iniciar procedimientos sancionatorios contra estos espacios laborales.

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En relación con la Ley Silla, la subsecretaria Annabel Báez Vázquez destacó que podrían sancionar a dos maquiladoras donde han detectado simulaciones en la aplicación de la reglamentación federal.

Las multas por no cumplir irían de 250 a 5 mil UMAs, equivalentes a montos de entre 29 mil 327 y 586 mil 550 pesos.

Señaló que, en atención a las quejas de trabajadores, han acudido a maquiladoras en el estado donde los patrones han señalado que no cuentan con las sillas para el descanso de los trabajadores o simplemente no les permiten descansar.

“Vamos a iniciar los primeros procedimientos sancionatorios porque no vemos que puedan dar cumplimiento en estos días a la ley, porque las quejas siguen y nos siguen diciendo que no los dejan sentarse o solo pueden sentarse cuando van a comer”, explicó.

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JGH