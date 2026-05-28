Caen tres por presunto narcomenudeo tras cateos en Lerma, Campeche

Tres personas aseguradas, dosis de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y radios portátiles fue el saldo de dos cateos realizados por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado en el poblado de Lerma, derivado de investigaciones por delitos contra la salud.

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Los operativos se llevaron a cabo en dos predios distintos, luego de que un juez autorizó las órdenes de cateo solicitadas por la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Narcomenudeo.

En el primer inmueble, ubicado sobre la calle 22, fueron asegurados dos sujetos de 53 y 47 años, además de bolsas con hierba seca, polvo y fragmentos de presunta droga sintética, una mariconera con dos mil pesos en efectivo y tres radios portátiles.

Autoridades aseguraron drogas, dinero en efectivo y radios portátiles.

Posteriormente, los elementos ministeriales inspeccionaron un segundo predio situado en la colonia Kila, donde fue asegurado un joven de 20 años junto con diversas bolsitas con sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las carpetas de investigación correspondientes.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, quienes mantuvieron la seguridad perimetral.

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JGH