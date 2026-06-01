Mayo, el mes más violento en Campeche: 10 ejecuciones

El quinto mes del año se perfila como el más violento en Campeche, con 10 ejecuciones por arma de fuego, nueve de ellas en un solo día distribuidas en Escárcega, Calakmul y Campeche. De enero a abril suman 29 homicidios, de los cuales 19 fueron dolosos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el viernes 8 de mayo fueron asesinadas cuatro personas en Calakmul, presuntamente para robarles dinero del programa Sembrando Vida. Ese mismo día, en Escárcega, dos murieron al dispararse entre sí en la comunidad Juan de la Barrera. Por la noche, en la colonia Elvia María Pérez de la capital, dos sujetos fueron atacados a balazos (uno murió y otro resultó lesionado), mientras que un tercero fue asesinado en la unidad habitacional Plan Chac.

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El último hecho ocurrió el sábado 30 de mayo en Hopelchén, donde un hombre de 64 años, apodado “El Zorro”, fue asesinado dentro de su vivienda.

En mayo de 2025 la cifra fue de siete homicidios, y en todo el año se registraron 75, la más alta en comparación con 61 en 2024 y 57 en 2023.

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De los 29 homicidios dolosos al cuarto mes de 2026, 19 fueron con arma de fuego. Por mes: enero (3), febrero (6), marzo (6), abril (4). En mayo la cifra se disparó con 10 ejecutados.

El SESNSP también registró 14 tentativas de homicidio: dos en enero, febrero y marzo, y ocho en abril.

En el caso del homicidio de J.C. alias “El Zorro”, el fiscal general del Estado, Jackson Villacís, informó que se investiga con base en la denuncia de familiares.

Restos óseos

En otro tema, se hallaron restos óseos en la carretera federal 180 del Golfo, tramo Ciudad del Carmen–Isla Aguada, a la altura del kilómetro 28, cerca de Bahamita. El fiscal señaló que probablemente fueron sustraídos de una cripta, aunque el estudio genético determinará la causa del deceso y si están vinculados a un hecho violento.