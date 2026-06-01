Es una ilegalidad que “anexos” retengan personas, asegura Derechos humanos del Estado de Campeche

Los Centros de Rehabilitación (“anexos”) no pueden retener a ninguna persona contra su voluntad; la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado establecen que los ingresos y permanencia deben ser voluntarios, advirtió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam).

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), en Campeche alrededor de 236 personas se encuentran recluidas en estos sitios, principalmente por adicción a la cocaína (38.6%), estimulantes anfetamínicos (25.8%), alcohol (19.5%), mariguana (8.5%) y tabaco (7.2%).

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La presidenta de la Codhecam, Ligia Nicté-Ha Rodríguez Mejía, calificó como inaceptable que los encargados de estos centros impidan la salida de las personas, subrayando que constituye el delito de privación ilegal de la libertad.

Sentenció que los “anexos” carecen de facultades para restringir la salida de quienes reciben tratamiento y exhortó a familiares, internos o ciudadanos a denunciar cualquier caso para recibir acompañamiento jurídico y presentar las denuncias ante la Fiscalía.

Recordó que en 2025 la Codhecam emitió una recomendación a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) tras documentar un caso en el que una persona intentó abandonar un anexo y no recibió auxilio de policías, pese a tratarse de una posible comisión de delito.

La Codhecam tiene facultades para iniciar actuaciones de oficio en casos donde la persona afectada no pueda presentar queja por sí misma.

Respecto a las personas con VIH dentro de los anexos, hasta el momento no se han recibido quejas de vulneración de derechos, aunque se reiteró el llamado a familiares y ciudadanos a solicitar apoyo en caso de detectar violaciones.