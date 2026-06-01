Carmen apuesta por el turismo y busca conectarse al Tren Maya para atraer visitantes

Carmen atraviesa una etapa de transformación en la que el turismo ha dejado de ser una actividad secundaria para convertirse en una estrategia prioritaria de desarrollo, pero para ello se requiere fortalecer la conectividad aérea y terrestre, así como aprovechar la cercanía con estaciones del Tren Maya y otros atractivos regionales para integrar rutas turísticas que incluyan a Isla Aguada, la Península de Atasta, la zona de los ríos y diversos espacios naturales del municipio, coincidieron autoridades municipales, representantes empresariales y funcionarios estatales durante la inauguración del Primer Congreso de Turismo de Carmen.

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Durante el acto inaugural de este primer congreso en el ramo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen destacó el potencial turístico de Carmen y Campeche, señalando que la región cuenta con recursos naturales, culturales e históricos suficientes para convertirse en un destino competitivo a nivel nacional.

Recordó que años atrás la promoción turística se limitaba a acciones aisladas, mientras que actualmente existe una estructura institucional más sólida dedicada a fortalecer el sector, pues destacó que eventos como la Fiesta del Mar, la recuperación de Playa Norte y la mejora de espacios públicos han contribuido a cambiar la percepción que se tenía de Ciudad del Carmen, permitiendo atraer visitantes y generar una mayor derrama económica para comercios, prestadores de servicios y emprendedores locales.

Asimismo, subrayó que el turismo no solo beneficia a hoteles y restaurantes, sino que impacta de manera positiva a diversos sectores económicos, desde transportistas hasta pequeños comerciantes, al generar consumo inmediato y circulación de recursos dentro del municipio.

Reconoció que en esta búsqueda de una alternativa económica, el turismo se ha convertido en una prioridad para las administraciones y reconoció los esfuerzos que se realizan en Carmen para diversificar la economía local, algo que hacen las familias, los emprendedores, los comerciantes y empresarios de forma diaria; incluso, que actualmente existen nuevas rutas turísticas y una estrategia de promoción más definida para posicionar al municipio como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

Los participantes coincidieron en que el desarrollo turístico requiere del trabajo coordinado entre autoridades, iniciativa privada y sociedad civil, además de continuar fortaleciendo la capacitación, la infraestructura y la calidad de los servicios para consolidar a Carmen como uno de los principales destinos del sureste mexicano.

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JGH