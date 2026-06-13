Incrementan casos de dengue y enfermedades gastrointestinales en Carmen durante lluvias

Las enfermedades gastrointestinales, las infecciones respiratorias y los casos de dengue son los padecimientos que registran un mayor incremento durante la temporada de lluvias en el municipio de Carmen, advirtió Froilán Palestino Cruz, presidente de la Asociación Nacional de Médicos Egresados de la Universidad Veracruzana, quien explicó que las condiciones climáticas propias de esta época del año generan un entorno propicio para la proliferación de bacterias, virus y mosquitos transmisores de enfermedades, por lo que hizo un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas y evitar riesgos a la salud.

Señaló que la humedad constante, los cambios bruscos de temperatura y la acumulación de agua en patios, terrenos baldíos y recipientes abandonados favorecen la aparición de diversos padecimientos que suelen afectar principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que es necesario tomar en consideración una alimentación sana, la higiene y otras alternativas de limpieza en el hogar.

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En el caso del dengue, recordó que la presencia de lluvias incrementa la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad, por lo que insistió en la importancia de eliminar cualquier objeto que pueda almacenar agua, como cubetas, llantas, botellas, macetas y recipientes en desuso. Subrayó que el dengue sigue siendo una de las enfermedades que más preocupan durante esta temporada, ya que incluso una tapita de refresco con agua de lluvia es suficiente para que se reproduzca el insecto transmisor.

Asimismo, destacó que las enfermedades gastrointestinales presentan un incremento significativo debido a la contaminación de alimentos y agua, situación que puede agravarse por las altas temperaturas y las condiciones de humedad. Ante ello, recomendó consumir únicamente agua potable o purificada, lavar y desinfectar frutas y verduras, así como verificar que los alimentos se encuentren en buenas condiciones antes de ingerirlos.

Respecto a las infecciones respiratorias, indicó que los cambios de temperatura provocados por las lluvias pueden generar afectaciones en las vías respiratorias, especialmente en personas vulnerables, por lo que recomendó evitar la exposición prolongada a la lluvia y mantener medidas de higiene personal. Explicó que el choque térmico entre calor y lluvias afecta principalmente a menores y adultos mayores.

Palestino Cruz exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a cualquier síntoma que pudiera indicar la presencia de alguna enfermedad y acudir oportunamente a una unidad médica para recibir atención profesional. Subrayó que la automedicación puede ocultar síntomas o agravar padecimientos, retrasando un diagnóstico adecuado y aumentando el riesgo de complicaciones.