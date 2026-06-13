Tomate y papa elevan precios en la canasta básica en Ciudad del Carmen

Primero fue el tomate y ahora es la papa, dicen algunas amas de casa al enfrentarse la presente semana al costo de algunos productos de la canasta básica que han tenido un aumento significativo. A decir de comerciantes de frutas y verduras en el mercado Alonso Felipe de Andrade, esto se debe a factores climáticos y a la demanda de exportación hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales, independientemente de que la economía se mantiene baja y aunque sea mínima la variación impacta en los bolsillos de las familias.

El comerciante Francisco Javier Martínez Martínez explicó que durante este año se han presentado variaciones significativas en los precios de productos como el tomate, la papa y el tomate verde, debido principalmente a las nevadas, lluvias y sequía. A detalle comentó que, después de ver que el kilogramo de tomate superó los 60 pesos y aunque ahora ha bajado, en el caso del tomate verde llegó a alcanzar precios de hasta mil 100 pesos por caja, mientras que actualmente la papa se comercializa en la Central de Abasto entre 40 y 43 pesos por kilogramo al mayoreo, llegando al consumidor final entre 50 y 60 pesos por kilo.

Noticia Destacada INE aplica examen a 133 aspirantes en Campeche para ocupar plazas del servicio electoral

Sin embargo, señaló que a pesar de que algunos productos agrícolas han registrado incrementos importantes en sus precios durante los últimos meses, los comerciantes de frutas y verduras aseguran que el principal problema que enfrentan actualmente no es el costo de los productos, sino la disminución en las ventas.

"Las ventas han bajado mucho. En 2024 hubo muy buena venta, en 2025 también se mantuvo, pero este año sí hemos visto una caída considerable y realmente no encontramos una explicación clara", comentó.

Ante este panorama, explicó que los pequeños comerciantes han tenido que modificar sus estrategias de compra para evitar pérdidas por mercancía echada a perder. Indicó que actualmente adquiere únicamente la cantidad de producto que considera podrá vender en pocos días, lo que le permite mantener mercancía fresca y reducir desperdicios. Además, cuando algún cliente llega por varios productos, además de reducirle el costo, ofrece otros productos y así va acabando su stock, sin que se le descomponga, ayudando al cliente y a él mismo.

Martínez Martínez señaló que la situación económica también ha impedido la contratación de empleados, por lo que él mismo realiza todas las actividades relacionadas con su negocio. A pesar de las dificultades, aseguró que mantiene una administración cuidadosa de sus recursos para evitar endeudarse y continuar operando su negocio.