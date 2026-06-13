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INE aplica examen a 133 aspirantes en Campeche para ocupar plazas del servicio electoral

Un total de 133 aspirantes realizaron en Campeche el examen para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional, donde se disputan tres plazas en la entidad.

David Vázquez

Por David Vázquez

13 de jun de 2026

1 min

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Campeche participa en concurso nacional para ocupar cargos del Servicio Profesional Electoral
Campeche participa en concurso nacional para ocupar cargos del Servicio Profesional Electoral / Especial

La Universidad Autónoma de Campeche (UAC) fue la sede del examen del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), donde poco más de 133, de 176 aspirantes registrados, llegaron a aplicar la prueba.

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La Vocal Ejecutiva del INE Campeche, Itzel Aguilar Ambrocio, detalló que para el Estado están contempladas 3 vacantes de 333 puestos de trabajo a nivel nacional, por lo que, al arribar las decenas de interesados, se habilitaron 5 aulas de la Facultad de Derecho de la UAC.

Señaló que, de esta fecha, el siguiente paso es esperar los resultados de las pruebas, para que posteriormente se realice la carga de documentos para la verificación del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes, protocolo por ejecutarse del 3 al 10 de julio del presente año.

De ahí, la siguiente fase inicia el uno de agosto, cuando se aplique una evaluación psicométrica a quienes sigan en la competencia, para después, el 18 de agosto, realizar las entrevistas de quienes resulten mejor calificados.

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JGH

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