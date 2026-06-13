INE aplica examen a 133 aspirantes en Campeche para ocupar plazas del servicio electoral

La Universidad Autónoma de Campeche (UAC) fue la sede del examen del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), donde poco más de 133, de 176 aspirantes registrados, llegaron a aplicar la prueba.

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La Vocal Ejecutiva del INE Campeche, Itzel Aguilar Ambrocio, detalló que para el Estado están contempladas 3 vacantes de 333 puestos de trabajo a nivel nacional, por lo que, al arribar las decenas de interesados, se habilitaron 5 aulas de la Facultad de Derecho de la UAC.

Señaló que, de esta fecha, el siguiente paso es esperar los resultados de las pruebas, para que posteriormente se realice la carga de documentos para la verificación del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes, protocolo por ejecutarse del 3 al 10 de julio del presente año.

De ahí, la siguiente fase inicia el uno de agosto, cuando se aplique una evaluación psicométrica a quienes sigan en la competencia, para después, el 18 de agosto, realizar las entrevistas de quienes resulten mejor calificados.

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JGH