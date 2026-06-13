Atacan a balazos a un hombre mientras trabajaba en un taller en Ciudad del Carmen

La tarde de este sábado se registró una agresión armada contra un hombre en calles de la colonia Benito Juárez, hecho que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

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Los acontecimientos ocurrieron sobre la calle 13 de Mayo, entre las calles 17-C y 17-D, justo frente a un establecimiento dedicado a la reparación de motocicletas. De acuerdo con información recabada en el lugar, la víctima se encontraba realizando labores mecánicas cuando fue sorprendida por sujetos desconocidos que arribaron al sitio y abrieron fuego en su contra.

Testigos señalaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego. Autoridades reportaron el hallazgo de entre siete y diez casquillos percutidos sobre la vía pública, lo que confirma la magnitud del ataque.

Tras la agresión, el hombre quedó gravemente herido. Vecinos y personas que se encontraban en la zona acudieron a brindarle ayuda mientras arribaban los servicios de emergencia. Sin embargo, antes de la llegada de una ambulancia, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital a bordo de un vehículo particular de color blanco, debido a la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública, así como personal de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, acudieron al lugar para acordonar la escena y preservar los indicios. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado adscritos al área de Delitos de Alto Impacto iniciaron las diligencias correspondientes.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de evidencias, la recopilación de testimonios y la revisión de cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores, con el objetivo de esclarecer la mecánica de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una línea de investigación concreta respecto al móvil de esta agresión armada. El caso continúa bajo investigación.

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JGH