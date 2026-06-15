Detienen a masculino que intentó estafar en la compra de una camioneta

La tarde de este lunes, elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron la detención de un hombre en el estacionamiento de Plaza Zentralia, luego de que fuera señalado por presuntamente intentar concretar la compra fraudulenta de una camioneta de lujo mediante una transferencia bancaria que nunca se reflejó en la cuenta del vendedor.

Los hechos ocurrieron en el área de estacionamiento de la plaza comercial ubicada en la colonia Asa Poniente, donde el propietario de una camioneta GMC color negro, con placas locales, había acordado la venta de la unidad con un supuesto comprador que manifestó que cubriría el monto total mediante una transferencia electrónica.

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De acuerdo con los primeros reportes, ambas partes sostuvieron una reunión para concretar la operación. Sin embargo, al momento de realizar el pago, el presunto comprador aseguró haber efectuado la transferencia bancaria correspondiente, aunque el dinero nunca apareció en la cuenta del propietario del vehículo.

Ante la incertidumbre, ambas personas permanecieron en el lugar durante aproximadamente una hora a la espera de que la operación bancaria se reflejara. No obstante, el depósito jamás fue confirmado, situación que generó sospechas por parte del vendedor, quien decidió solicitar la intervención de las autoridades.

Fue el vendedor quien decidió solicitar la intervención de las autoridades. / Por Esto.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron al sitio y se entrevistaron con ambas partes. Durante las indagatorias iniciales, los agentes detectaron que existía un reporte previo relacionado con la misma persona por hechos de características similares, por lo que procedieron a su aseguramiento.

El sospechoso fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica y esclarecer si está vinculado con otros posibles intentos de fraude relacionados con la compra de vehículos.

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Las autoridades no descartan que el individuo pudiera estar utilizando un presunto esquema de estafa basado en comprobantes de transferencia falsos o pagos electrónicos inexistentes para apoderarse de unidades sin realizar el desembolso correspondiente. Será la autoridad ministerial la encargada de reunir las pruebas necesarias, deslindar responsabilidades y determinar si existen más víctimas relacionadas con este caso.

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