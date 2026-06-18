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Campeche / Ciudad del Carmen

Colgaba de un cable: Árbol gigante estuvo a punto de aplastar autos en avenida de Ciudad del Carmen

Personal de Protección Civil retiró de emergencia un árbol de gran tamaño que colapsó y quedó suspendido sobre cables en el cruce de las avenidas Libertad y Central en Campeche.

Por Israel Lozano

18 de jun de 2026

1 min

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Árbol queda suspendido sobre avenida en Campeche; Protección Civil interviene para evitar accidente
Árbol queda suspendido sobre avenida en Campeche; Protección Civil interviene para evitar accidente / Israel Lozano

La rápida intervención de personal de Protección Civil permitió eliminar un peligro latente en el fraccionamiento Reforma, luego de que ciudadanos reportaran desde tempranas horas la caída parcial de un árbol que permanecía sostenido únicamente por cables de telefonía e internet, representando un riesgo para quienes transitaban por la zona.

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Los hechos se registraron sobre la avenida Libertad, en su cruce con avenida Central, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre un árbol de gran tamaño que había cedido debido al deterioro de sus raíces, ocasionado presuntamente por las recientes lluvias y los fuertes vientos registrados en los últimos días.

Tras desplomarse, el árbol quedó suspendido por un par de cables de servicios de comunicación, situación que generó preocupación entre los habitantes del sector debido a que en cualquier momento podía terminar de caer sobre la vialidad, afectando a vehículos, motociclistas o peatones que circulan constantemente por ese punto.

Tras el desplome, el árbol quedó suspendido peligrosamente sobre la vialidad
Tras el desplome, el árbol quedó suspendido peligrosamente sobre la vialidad / Israel Lozano

Ante el reporte ciudadano, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para evaluar la situación y llevar a cabo las labores necesarias para retirar de manera segura el árbol. Con el apoyo de herramientas especializadas, el personal procedió al corte y remoción de la estructura vegetal, evitando así que ocurriera un accidente de mayores consecuencias.

Las autoridades exhortaron a la población a reportar de inmediato árboles, postes o estructuras que presenten riesgos tras las lluvias y condiciones meteorológicas adversas, con el objetivo de prevenir incidentes y salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

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JGH

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