Choque en cruce semaforizado del Centro de Ciudad del Carmen genera caos vial y daños materiales

La mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito en el primer cuadro de la ciudad, luego de que dos vehículos colisionaran en una intersección controlada por semáforos, dejando como saldo daños materiales y afectaciones temporales a la circulación.

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El percance ocurrió en el cruce de las calles 31 y 34, una de las intersecciones con mayor movimiento vehicular en la zona Centro, donde ambas unidades terminaron obstruyendo parcialmente la vialidad tras el impacto.

Según los reportes preliminares, uno de los vehículos involucrados circulaba sobre la calle 31, mientras que la otra unidad avanzaba por la calle 34. Al llegar al cruce regulado por semáforos, se produjo la colisión que ocasionó daños visibles en ambas carrocerías.

La situación provocó complicaciones en el tránsito durante varios minutos, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Tránsito Municipal para agilizar la circulación y realizar las diligencias correspondientes.

Analizan quién tenía la preferencia de paso

Debido a que el accidente ocurrió en una intersección semaforizada, en un primer momento no fue posible establecer con certeza cuál de los conductores contaba con la luz verde al momento del impacto.

Mientras los agentes realizaban las investigaciones de campo, representantes de las compañías aseguradoras sostuvieron conversaciones con los involucrados para evaluar los daños y definir responsabilidades.

Tras las negociaciones, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales mediante la cobertura de sus respectivas pólizas de seguro.

Gracias a ello, el incidente quedó resuelto en el lugar y no fue necesario trasladar los vehículos al corralón ni turnar el caso ante otras instancias.

A pesar de lo aparatoso del choque, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales y afectaciones momentáneas a la movilidad en el Centro Histórico.

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JGH