¡Te costaría miles de pesos! Esto deberás pagar de multa si te cachan tirando basura en Campeche

Arrojar basura en la vía pública en Campeche puede costar desde 586.55 hasta 4 mil 692.40 pesos, además de otras sanciones como arresto o trabajo comunitario, de acuerdo con la Ley de Justicia Cívica del Estado.

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La advertencia de las autoridades surge luego de que personal del C5 detectó recientemente a dos personas tirando basura en calles de la capital campechana. Tras recibir el reporte, elementos de la policía municipal localizaron a los presuntos infractores y los remitieron ante el Juzgado Cívico por cometer una falta administrativa.

Según la legislación vigente, tirar residuos en espacios públicos puede ser sancionado con multas de entre 5 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Considerando que el valor de la UMA para 2026 es de 117.31 pesos, las multas van de 586.55 pesos a 4 mil 692.40 pesos.

Además de la sanción económica, la autoridad puede imponer arresto de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Lo que dijeron las autoridades en redes sociales

A través de sus redes sociales, las autoridades recordaron que mantener limpias las calles es una responsabilidad compartida y advirtieron que tirar basura, escombros o restos de animales en la vía pública afecta la imagen urbana y representa un riesgo para la salud y el medio ambiente.

También señalaron que el transporte o desecho de sustancias tóxicas o peligrosas sin autorización está prohibido por la ley y puede derivar en sanciones.

"Evita sanciones y contribuye al bienestar de todas y todos. Cuidemos nuestros espacios públicos y construyamos juntos un Campeche más limpio, ordenado y seguro", señalaron.

Riesgos para la salud

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana destacó que la acumulación de basura favorece la proliferación de mosquitos, moscas y roedores, además de generar focos de infección que pueden afectar a la población.

Por ello, las autoridades informaron que continuarán los operativos de vigilancia y monitoreo mediante el sistema C5 para detectar y sancionar este tipo de conductas.

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El caso de las dos personas remitidas ante el Juzgado Cívico es una muestra de que las autoridades están aplicando las disposiciones vigentes para combatir la contaminación de espacios públicos y fomentar una mayor responsabilidad ciudadana.

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JGH