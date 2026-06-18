Choque en Campeche deja una adulta mayor lesionada en el Barrio de Guadalupe

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada tras un hecho de tránsito registrado en el barrio de Guadalupe, luego de que el conductor de una camioneta no respetara su alto obligatorio.

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Los hechos ocurrieron cuando el guiador de la camioneta salía de la calle 47, pero al llegar al cruce de la 12 no hizo su alto, lo que causó que fuera impactado por un automóvil compacto en el que viajaban dos mujeres de la tercera edad, quienes circulaban sobre la vía preferencial.

A consecuencia del fuerte golpe, una de las ocupantes del vehículo compacto resultó herida, en tanto vecinos dieron aviso al número de emergencias, llegando al lugar paramédicos del sector salud para brindar atención a la lesionada, mientras elementos policiacos se encargaron de tomar conocimiento de los hechos.

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JGH