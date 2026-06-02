Campeche posee gran potencial turístico, pero puede ser “aterrador” sin planeación, advierte ‘Pata de Perro’

Campeche tiene que replantear la forma en que se concibe la actividad turística, porque los destinos no deben verse únicamente como recursos para explotar económicamente, sino como espacios vivos integrados por ecosistemas, cultura, tradiciones y comunidades, consideró Alonso Vera Cantú, influencer de viajes conocido como Pata de Perro.

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Durante su participación en el Congreso de Turismo Carmen 2026, destacó el gran potencial de la entidad y del municipio, sin embargo, dejó en claro que este podría ser “aterrador” si no se crea una estrategia turística bien diseñada. El conferencista cuestionó los modelos de desarrollo que priorizan el crecimiento sin considerar los costos ambientales y sociales, al tiempo que destacó la necesidad de reconocer y valorar el trabajo de quienes preservan las tradiciones, la gastronomía y los recursos naturales que hacen atractivos a los destinos turísticos.

Recordó que la pandemia evidenció la vulnerabilidad del modelo turístico global y abrió una oportunidad para redefinir la relación entre visitantes, comunidades anfitrionas y medio ambiente. En ese sentido, sostuvo que las crisis pueden convertirse en momentos de transformación que permitan construir alternativas más equilibradas y sostenibles, por lo que es ahí donde, dadas las condiciones actuales de Carmen y del resto de Campeche, deberán aprovecharse.

Asimismo, destacó que Campeche posee un enorme potencial turístico gracias a su riqueza natural, cultural e histórica, aunque advirtió que dicho crecimiento debe planearse de manera responsable para evitar problemas observados en otros destinos del mundo, donde el turismo ha generado deterioro ambiental, sobreexplotación de recursos y conflictos sociales.

El ponente señaló que una estrategia turística bien diseñada puede convertirse en una herramienta para reducir la dependencia económica de actividades extractivas, generar oportunidades para los jóvenes, fortalecer la identidad local y promover inversiones en infraestructura y capacitación, entonces, si Carmen ha entrado en este esquema, tendrán que pensar en todo el contexto y no nada más en depender económicamente de la industria del turismo.

Finalmente, ante empresarios, prestadores de servicios, emprendedores, estudiantes y público en general, destacó la importancia de construir espacios de diálogo para definir el modelo turístico que se desea para el futuro, privilegiando un desarrollo que beneficie tanto a los visitantes como a la población local.

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JGH