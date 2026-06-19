Conductor ebrio choca contra taxi y huye para evitar ser detenido en Ciudad del Carmen

Un conductor presuntamente en estado de ebriedad protagonizó un accidente de tránsito la noche de este jueves en calles de la colonia Petrolera, luego de impactar su camioneta contra un taxi y posteriormente abandonar la unidad para evitar ser detenido por las autoridades.

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Los hechos ocurrió sobre la calle Universidad, en el cruce con las avenidas Aviación y Concordia, donde una camioneta Chevrolet color gris, con placas de circulación del estado de Campeche, colisionó con uno de sus neumáticos delanteros contra el costado izquierdo de un automóvil Nissan Versa habilitado como taxi, de colores blanco y rojo, con número económico 2099 y placas del estado de Campeche.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, tras el impacto el operador del taxi descendió de su unidad para confrontar al presunto responsable; sin embargo, el conductor de la camioneta optó por bajar de su vehículo y huir corriendo del sitio, dejando abandonada la unidad para evitar enfrentar las consecuencias legales del percance.

El taxista permaneció en el lugar de los hechos y solicitó la presencia de elementos de la Policía Municipal, además de notificar al propietario de la unidad de transporte público para iniciar el proceso correspondiente de deslinde de responsabilidades.

Minutos más tarde arribaron al lugar varios familiares del conductor señalado como responsable, quienes manifestaron su intención de dialogar con la parte afectada y alcanzar un acuerdo para evitar mayores complicaciones legales, así como el traslado de los vehículos al corralón municipal.

Afortunadamente, el accidente únicamente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. Trascendió que, tras las negociaciones realizadas en el lugar, los familiares del presunto responsable cubrieron en efectivo los daños ocasionados al taxi, logrando que ambas partes llegaran a un acuerdo y se diera por concluido el incidente sin necesidad de procedimientos adicionales.

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JGH