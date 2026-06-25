Percance por alcance frente a City Club deja cuantiosos daños materiales; no hubo personas lesionadas

Un accidente por alcance registrado la tarde de este jueves sobre la avenida Aviación, frente a la tienda de autoservicio City Club, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Aviación, entre las calles 58 y 60 de la colonia Petrolera, cuando la conductora de un automóvil Chirey gris, con placas de circulación DKA-209-C del estado de Campeche, transitaba con dirección hacia la Periférica.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, al llegar al cruce con la calle 60 la conductora no guardó la distancia de seguridad, impactando por alcance a un vehículo Suzuki negro, con placas DHN-566-B del estado de Campeche, cuyo conductor había disminuido la velocidad e incluso se encontraba detenido para realizar una maniobra de vuelta hacia la izquierda.

Tras el fuerte impacto, ambas unidades quedaron sobre el carril de alta circulación, ocasionando congestionamiento vehicular en la zona mientras se esperaba la llegada de los ajustadores de las compañías aseguradoras.

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Minutos después, los representantes de los seguros realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron a los propietarios mover las unidades hacia un costado de la vialidad para restablecer el flujo vehicular y evitar mayores complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector.

A pesar de la magnitud del choque y de los cuantiosos daños materiales en ambos vehículos, no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia, ya que ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

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Finalmente, tras las diligencias y la valoración de los daños, los ajustadores lograron que ambas partes alcanzaran un acuerdo favorable para la reparación de las afectaciones, evitando que el caso fuera turnado ante las autoridades competentes.

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