Exigen a la nueva alcaldesa de Carmen, auditar y denunciar las probables irregularidades de Pablo Gutiérrez

Activistas y políticos de la Isla exigen a la recién nombrada presidenta municipal de Carmen, Priscilla Heredia Novelo, que haga una auditoría total a las finanzas y a las diferentes direcciones del Ayuntamiento para conocer el espectro completo de las irregularidades en las que incurrió su antecesor Pablo Gutiérrez Lazarus, así como presentar las denuncias necesarias para fincar responsabilidades.

A la par, coincidieron en que Pablo Gutiérrez Lazarus deja al Ayuntamiento en una severa crisis económica y con deudas impagables, principalmente por negligencia. Afirmaron, además, que ha demostrado no tener la capacidad para encabezar el Estado. El empresario Hugo Juárez Lara señaló que durante los casi ocho años de administración, Gutiérrez Lazarus poco o nada hizo para sanear las finanzas de la Isla, que se encuentran en números rojos.

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Por su parte, el exdiputado de Morena Jorge Luis López Gamboa agradeció la separación del cargo de Gutiérrez Lazarus, al considerar que es la mejor acción que ha tomado desde que asumió la Presidencia Municipal. López Gamboa reiteró que el exalcalde dejó pendientes económicos, laudos sin resolver, proveedores sin pagar y prácticas irregulares como cobros en efectivo. Recordó también el caso de una extrabajadora que protestó amarrada afuera del Ayuntamiento, mientras el edil se burlaba en redes sociales.

Finalmente, sostuvo que el ego de Pablo es tan grande que pretende buscar la gubernatura, y que sus síndicos y regidores prefieren ser “pablistas” antes que morenistas, por lo que pidió a los habitantes del centro y norte del Estado conocer la verdadera cara del exalcalde.