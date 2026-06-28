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Delincuentes sustraen embarcación con motor fuera de borda en Champotón

Una lancha ribereña con motor fuera de borda fue robada en el puerto de Seybaplaya; el propietario, conocido como el Hijo del Cubano, aún no ha denunciado el hecho

Por Jorge May

28 de jun de 2026

1 min

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Delincuentes sustraen embarcación con motor fuera de borda
Delincuentes sustraen embarcación con motor fuera de borda / Jorge May

Una lancha ribereña con todo y su motor fuera de borda fue robada en la madrugada a orilla del malecón y puerto de Seybaplaya.

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De acuerdo con los datos recabados, el navío extraviado se encontraba atracado a la altura de la comisaría ejidal, cuando su propietario se percató que su herramienta de trabajo ya no se encontraba en el sitio.

Se logró saber que el propietario y/o concesionario es un pescador de nombre Efraín, mejor conocido en el sector pesquero como el Hijo del Cubano. Hasta el momento no se sabe si la parte afectada ha presentado su denuncia correspondiente.

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