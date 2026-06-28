Motociclista lesionado tras choque en Campeche

Un motociclista resultó gravemente lesionado en el área de los genitales durante la madrugada de este domingo, luego de impactarse contra una camioneta particular en el cruce de la Avenida Gobernadores y la calle Argentina, en el barrio de Santa Ana.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:27 horas, cuando elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), que realizaban recorridos de vigilancia, fueron alertados vía radio sobre una colisión entre una motocicleta y una camioneta.

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Al llegar al lugar, los agentes localizaron una motocicleta Italika 200, color negro con verde, con placas del Estado de Campeche, severamente dañada tras impactarse contra una camioneta Renault Koleos 2023, color blanco, con matrícula del Estado de Yucatán. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones de consideración, entre ellas una herida grave en la región genital.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana (CRM), a bordo de la ambulancia CAM-020, le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Especialidades (HGE) 'Dr. Álvaro Buenfil Osorio' para recibir atención médica especializada. El conductor de la camioneta no presentó lesiones y permaneció en el sitio mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Peritos de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados, ya que de manera preliminar no se había definido cuál de los vehículos incumplió la señal de alto en este cruce, considerado de alta incidencia de percances viales.