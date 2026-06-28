Choque de motocicletas deja dos lesionados en Champotón

Anoche, dos personas a bordo de una motocicleta Italika 150Z modificada resultaron gravemente lesionados, luego de volarse su alto y venir a exceso de velocidad, provocando la colisión con otra motocicleta en Champotón. De acuerdo con los datos proporcionados, el hecho de tránsito se registró alrededor de las 23:00 horas, a la altura de la calle 20 con 37 en la colonia Centro.

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Según testigos, el guiador de la Italika 150Z, con un acompañante a bordo, venía a exceso de velocidad. Al llegar a la esquina de la calle 20 no hizo su alto, por lo que impactó al otro moto, una Honda CB125F negra, cuyo conductor transitaba con preferencia sobre la calle 37. Tras el impacto, tanto guiador como acompañante salieron proyectados, quedando gravemente lesionados. Ambos fueron enviados al hospital de Champotón, donde el estado de salud de uno de ellos ha sido reportado como delicado.

El afectado terminó con laceraciones en el rostro y golpes en la cabeza, por lo que sería enviado igual al nosocomio para su valoración. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quien explicó que el caso tendría que ser turnado al Ministerio Público (MP) para el deslinde de responsabilidades.