Familiares se niegan a acompañar pacientes en Ciudad del Carmen

El incremento de personas en situación de calle y de pacientes abandonados por sus familiares se ha convertido en una problemática frecuente para los cuerpos de emergencia de Ciudad del Carmen, quienes además enfrentan dificultades operativas por la saturación hospitalaria y la retención de equipo médico indispensable.
Así lo señaló Carlos Roberto Candanedo Hernández, comandante del Grupo Nova, quien explicó que constantemente reciben reportes ciudadanos solicitando apoyo para indigentes con problemas de salud. Indicó que en algunos casos los paramédicos brindan atención en el lugar, pero en otros es necesario un traslado hospitalario.
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Uno de los principales obstáculos ocurre cuando los pacientes llegan inconscientes o sin identificación, ya que no existe un familiar acompañante. Aunque los hospitales atienden urgencias, la falta de acompañamiento complica los procedimientos administrativos y de seguimiento.
La situación también afecta a pacientes con familia, quienes son abandonados al momento de requerir atención médica. Cada vez es más común que los familiares se nieguen a acompañar al paciente durante su ingreso.
El comandante destacó que la problemática se ha agravado en los últimos meses, y que los cuerpos de emergencia son cuestionados por ciudadanos que exigen traslados hospitalarios incluso cuando no son necesarios. Recordó que los protocolos médicos determinan cuándo un traslado procede, considerando la lesión, enfermedad o estado clínico.
Otro problema es la retención de camillas en hospitales, que pueden permanecer ocupadas hasta uno o dos días con pacientes indigentes o abandonados, dejando fuera de operación a las ambulancias. Para mitigar esta situación, Protección Civil ha facilitado camillas de respaldo.
Candanedo Hernández reconoció que se trata de un problema social complejo, derivado no solo de enfermedades o accidentes, sino también del abandono familiar y la falta de responsabilidad hacia personas vulnerables.
Asimismo, precisó que existen reportes de personas en estado de ebriedad, donde ciudadanos solicitan traslados hospitalarios aunque no representen una urgencia médica real. En estos casos, los paramédicos realizan valoraciones previas para determinar si requieren atención especializada o solo observación.