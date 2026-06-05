Península de Yucatán tendría lluvias dentro de lo normal hasta septiembre de 2026, revela la Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer el consenso interinstitucional de precipitación y temperatura para el periodo mayo-octubre de 2026, en el que se prevé que la Península de Yucatán mantenga, en la mayor parte de la temporada, condiciones de lluvia cercanas al promedio histórico.

De acuerdo con el análisis elaborado mediante modelos climáticos nacionales, los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo registrarían precipitaciones normales durante mayo, junio, julio, agosto y septiembre, aunque con variaciones importantes en otras regiones del país donde sí se esperan déficits o excesos de lluvia.

¿Cómo serán las lluvias en Yucatán, Campeche y Quintana Roo?

El pronóstico climático señala que durante mayo la Península de Yucatán presentó lluvias dentro del promedio histórico, sin señales claras de sequía ni de precipitaciones extraordinarias, mientras que para junio, el consenso mantiene condiciones normales en la región, mientras otras zonas del país podrían registrar lluvias superiores a lo habitual.

Te compartimos el resumen y las conclusiones del XL Foro de Predicción Climática en la República Mexicana, que se realizó los días 6 y 7 de mayo de 2026 en las instalaciones del @ICAyCC_UNAM. Consulta la memoria en https://t.co/rn3aEDuWLF pic.twitter.com/TFjZcIx4z0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 5, 2026

En julio se prevé una transición hacia condiciones más secas en varias regiones de México; sin embargo, Yucatán, Campeche y Quintana Roo conservarían precipitaciones cercanas a la climatología normal. El panorama se mantendría similar durante agosto, pese a que otras entidades del territorio nacional enfrentarían déficit de lluvias.

Para septiembre, el consenso de Conagua anticipa una recuperación de precipitaciones a nivel nacional y la Península continuaría con lluvias dentro de los valores promedio, coincidiendo con el periodo de mayor actividad de ciclones tropicales en el Atlántico.

En octubre, las autoridades advierten un aumento considerable de incertidumbre climática, por lo que no existe todavía un consenso claro sobre el comportamiento de las lluvias en la región.

Temperaturas: calor persistente, pero sin extremos marcados en la región

En cuanto a las temperaturas máximas, el pronóstico señala que la Península de Yucatán tendría condiciones menos extremas que otras regiones del país.

Durante mayo y junio predominan temperaturas cercanas al promedio histórico, mientras que entre julio y septiembre gran parte de México registraría una señal cálida con valores superiores a lo normal. No obstante, Yucatán, Campeche y Quintana Roo aparecen principalmente dentro de las zonas sin señal dominante o con temperaturas cercanas al promedio.

Especialistas advierten que esto no significa ausencia de calor, sino que las temperaturas podrían mantenerse dentro de los rangos habituales para la región, caracterizados por ambiente muy caluroso y alta sensación térmica durante el verano.