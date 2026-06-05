Ex funcionarios devolverán recursos por peculado en Puente de la Unidad

Ex funcionarios de la caseta de cobro del Puente de la Unidad acordaron devolver parte de los recursos presuntamente sustraídos durante su gestión, como parte de una Salida Alterna al Proceso mediante un Acuerdo Reparatorio dentro de la causa penal iniciada por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche por el delito de peculado.

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Entre los vinculados a proceso se encuentra Avelino “N”, exdirector de la Plaza de Cobros de la caseta, así como otros ex trabajadores administrativos, entre ellos Felipe “N”. La audiencia para formalizar el acuerdo fue programada para el 11 de junio.

Derivado de las investigaciones, los imputados devolverán 290 mil pesos de un monto estimado en 400 mil pesos presuntamente sustraídos. Estos recursos serán entregados a la Unidad para Devolver al Pueblo lo Robado de la SEAFI.

Avelino “N” fue detenido mediante orden de aprehensión y posteriormente obtuvo su libertad bajo medidas cautelares tras ser vinculado a proceso.