Choque entre camioneta y camión Ko’ox en mercado de Campeche

Daños materiales y afectaciones al tránsito vehicular dejó un hecho de tránsito registrado en las inmediaciones del mercado Pedro Sainz de Baranda, donde se vieron involucrados una camioneta particular y una unidad del transporte público Ko’ox.

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Los hechos ocurrieron cuando la conductora de una camioneta intentó salir en reversa de su predio situado sobre la avenida República del Salvador, pero su visibilidad estaba obstruida por un auto estacionado en franja amarilla frente al mercado.

Al no percatarse del paso de la unidad de transporte público, terminó impactando la parte trasera contra el costado derecho del camión. Derivado del percance se generaron largas filas de vehículos, por lo que policiales acudieron para abanderar la zona y tomar conocimiento.

Minutos después arribó el conductor del coche, quien fue infraccionado por estacionarse en lugar prohibido.