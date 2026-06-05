¡A correr por el malecón! Anuncian la ‘Ruta del Bienestar' 2026 en Campeche: Conoce las fechas y premios

Con una expectativa de participación de mil 200 personas, el IMSS-Bienestar Campeche anunció la realización de la segunda edición de la carrera y caminata “Ruta del Bienestar”, que se llevará a cabo el próximo 3 de agosto e incluirá una caminata recreativa de tres kilómetros, así como competencias atléticas de cinco y diez kilómetros. La actividad busca promover estilos de vida saludables y fortalecer la prevención de enfermedades entre las y los campechanos.

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De acuerdo con la coordinadora del organismo en el estado, Liliana Montejo León, el sistema de salud no debe centrarse únicamente en la atención de enfermedades, sino también en fomentar hábitos que contribuyan al bienestar integral de las personas.

“Tenemos que pensar en salud, en acciones de prevención y estilos de vida saludables que nos conduzcan a un mejor estado de bienestar”, expresó.

La funcionaria señaló que la “Ruta del Bienestar” se ha consolidado como un espacio de convivencia familiar y comunitaria, y este 2026 forma parte de la conmemoración por el tercer aniversario de la institución del Gobierno de México encargada de brindar atención médica a la población sin seguridad social.

Por su parte, el organizador del evento, Jesús Pineda Couoh, detalló que la salida y meta estarán ubicadas en el estacionamiento del Parque Acuático, donde las actividades iniciarán a las seis de la mañana. Los participantes deberán arribar entre las 5:30 y 5:45 horas para realizar ejercicios de calentamiento y preparación física.

La caminata recreativa de tres kilómetros tendrá como punto de retorno la glorieta del Asta Bandera, mientras que la carrera de cinco kilómetros llegará hasta las Fuentes Marinas. Para la prueba de diez kilómetros, los corredores recorrerán dos veces el circuito de cinco kilómetros.

Las rutas se desarrollarán sobre el carril del lado del mar del malecón, conforme a las recomendaciones de las autoridades de seguridad vial y deportivas.

Pineda Couoh indicó que el costo de inscripción será de 280 pesos e incluirá playera oficial, número de corredor, bolsa conmemorativa, medalla para quienes concluyan la prueba, además de servicios de hidratación y recuperación al cruzar la meta.

La venta de inscripciones iniciará el próximo 8 de junio en las oficinas del IMSS-Bienestar, en horario de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Se prevé superar la participación registrada el año pasado, cuando poco más de mil personas formaron parte de la primera edición.

La competencia contará con categorías generales en las ramas varonil y femenil para las pruebas de cinco y diez kilómetros. Los ganadores recibirán premios económicos de tres mil pesos para el primer lugar, dos mil para el segundo y mil pesos para el tercero.

Los organizadores aseguraron que la Ruta del Bienestar busca consolidarse como uno de los principales eventos deportivos y recreativos de Campeche, promoviendo la activación física, la convivencia social y la prevención de enfermedades a través del ejercicio y los hábitos saludables.

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JGH