Aumentan los precios de las hortalizas en Hecelchakán debido a la escasez provocada por las inundaciones

Las intensas lluvias registradas durante la presente temporada han comenzado a impactar el precio de diversas legumbres, debido a las dificultades para conservar los cultivos en los huertos ante las constantes precipitaciones.

Locatarias del mercado municipal “José del Carmen Ortegón”, entre ellas Guadalupe Bacab Xool y Carmita Uicab Maas, señalaron que gran parte de la producción se daña por exceso de humedad, por lo que la poca mercancía que logra cosecharse debe venderse a precios más elevados. Como ejemplo, indicaron que el rollo de cilantro pasó de 15 a 30 pesos.

Las comerciantes explicaron que cuando se presentan lluvias intensas o amenazas de fenómenos meteorológicos también aumentan de precio productos como tomate, chile habanero, cilantro, rábano, lechuga y cebollina, entre otros.

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Señalaron que existe abundancia de mango de variedades Tommy, Mangloba y Manila, los cuales se comercializan en el mercado local, en los pasillos e incluso bajo los árboles del centro de la ciudad, donde se ofrecen a 20 pesos el montón.

Productores de Bacabchén y Dzitnup, como Eudaldo Matos Poot, enfrentan dificultades para comercializar su cosecha, ya que las lluvias aceleraron la maduración de la fruta, generando una sobreoferta que ha reducido las ventas.

La comerciante Silvana Xool comentó que durante medio día de trabajo únicamente logró vender dos montones de mango, aunque al ser de su propia cosecha las pérdidas fueron menores.

Las vendedoras destacaron que, pese al incremento en el precio del cilantro, la demanda se mantiene por ser un ingrediente esencial en platillos como el salpicón y diversos guisos de carne.

Advirtieron además que el chile habanero podría registrar un aumento en las próximas semanas si continúan las lluvias frecuentes, ya que el exceso de humedad favorece la aparición de hongos en los cultivos y los tratamientos para prevenir daños representan un costo adicional para los productores.