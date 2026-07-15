“Teatro a Una Sola Voz” fortalece la oferta cultural en Campeche

Por tercera ocasión, Campeche es sede de la gira nacional del XXI Festival de Monólogos: “Teatro a Una Sola Voz”, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), una de las principales plataformas de exhibición del teatro unipersonal en el país. Como parte del circuito Centro-Sureste, la Entidad alberga siete puestas en escena gratuitas en el Teatro Juan de la Cabada, en la capital del Estado.

La edición 2026 del festival presenta como novedad la gira dividida en tres circuitos regionales, con la participación de 20 Estados y 21 agrupaciones que ofrecen un total de 147 funciones, acercando el teatro a nuevos públicos.

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Indra García Ordaz, de la Coordinación de Artes Escénicas del ICAEC, destacó que Campeche recibe por tercer año consecutivo este encuentro nacional, cuya programación concluirá el viernes 17, con funciones diarias a las 19:00 horas y entrada libre.

Las siete obras fueron seleccionadas mediante deliberación nacional en la Ciudad de México y recorren los Estados del circuito Centro-Sureste. Entre las compañías participantes figuran agrupaciones de Jalisco, Ciudad de México, Yucatán y colaboraciones internacionales como la de Perú y Tlaxcala.

García Ordaz resaltó que la respuesta del público campechano ha crecido en cada edición, reflejando un mayor interés por las artes escénicas y una conexión más fuerte con el teatro. Para la clausura del festival se presentará el monólogo “Los Viajes del Abuelo”, proveniente de la Ciudad de México.

Como parte de la programación, este miércoles 15 de julio se presentará “Emilio en las Nubes”, interpretado por Carlos Cortés y producido por la compañía Cero y Uno. La obra, escrita por Hasam Hierro y dirigida por Fernando Yralda, ofrece una mirada íntima y con humor sobre la paternidad, narrando las dudas, miedos y desafíos de un hombre durante la crianza de sus hijos.

El jueves será el turno de “Tierra Sagrada”, proveniente de Yucatán, mientras que el viernes concluirá el festival con “Los Viajes del Abuelo”, cerrando una semana dedicada al teatro unipersonal y al fortalecimiento de la oferta cultural en Campeche. Con esta programación, el Estado reafirma su lugar dentro de la gira nacional, impulsando el acceso gratuito a las artes escénicas y promoviendo el encuentro entre creadores y público en distintas regiones del país.