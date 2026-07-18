Isla Arena cumple dos días sin luz; preocupa conservación de insulina para adultos mayores con diabetes

Pescadores de Isla Arena dieron a conocer que los más afectados ante la falta de energía eléctrica son las personas de la tercera edad con problemas de diabetes, quienes deben buscar la forma de conservar sus medicamentos que requieren refrigeración ante la falta de energía eléctrica, debido a que la insulina se daña con las altas temperaturas, mencionaron tras dos días estar sin corriente.

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Lo anterior lo dieron a conocer el pescador de la tercera edad Hugo Cruz, así como Jorge Narváez, entre otros, quienes señalaron que uno de los mayores problemas es la conservación de medicamentos que requieren refrigeración, especialmente la insulina, utilizada por pacientes con diabetes, la cual puede perder su efectividad debido a las altas temperaturas que se registran en la región.

Trascendió que en esta ocasión la fuerte turbonada derribó un poste y la ínsula se quedó sin energía eléctrica. Incluso al subir las cuchillas se volvían a caer, por lo que se llevó tiempo encontrar la falla y fue necesario revisar desde Tankuché hasta la Isla, hasta que se percataron de un poste de concreto que estaba en mal estado y colapsó por los fuertes vientos, motivo por el cual fue necesario emplear maquinaria para realizar el cambio.

Los pescadores esperan una pronta respuesta de las autoridades, pues consideran que el suministro de energía eléctrica es un servicio esencial.

JGH