Vuelca grúa durante maniobras en puerto de Ciudad del Carmen; hay dos obreros lesionados

Un accidente laboral registrado durante la mañana de este sábado al interior de las instalaciones del Puerto Pesquero Industrial de Ciudad del Carmen movilizó a personal de emergencia y de seguridad, luego de que una grúa de gran tonelaje sufriera un percance mientras realizaba maniobras sobre una embarcación.

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De acuerdo con los primeros reportes emitidos por empresas que operan dentro del recinto portuario, el incidente ocurrió cuando la maquinaria pesada efectuaba trabajos en la embarcación identificada como LMS, momento en el que, por causas que aún no han sido esclarecidas, se presentó el siniestro que derivó en la activación de los protocolos internos de emergencia.

Como consecuencia del accidente, dos trabajadores resultaron lesionados. Ambos fueron atendidos de manera inmediata por paramédicos que ingresaron al área del incidente, donde recibieron los primeros auxilios sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones o si fue necesario su traslado a un hospital.

Tras lo ocurrido, personal de seguridad y autoridades portuarias acordonaron la zona para facilitar las labores de inspección y evitar mayores riesgos para el resto de los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas precisas que originaron el accidente. Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar si el hecho estuvo relacionado con una falla mecánica, un error operativo o cualquier otra circunstancia, con el objetivo de deslindar responsabilidades y establecer las medidas preventivas necesarias para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir.

Se espera que en las próximas horas las autoridades portuarias y la empresa involucrada emitan un informe oficial con mayores detalles sobre este accidente laboral.

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JGH