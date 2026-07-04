Hombre queda ensartado en una reja al intentar ingresar a un predio en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de elementos policiacos y cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada de este sábado en la colonia Tacubaya, luego de que un hombre quedara ensartado en las púas metálicas de seguridad de la reja de un domicilio, donde permaneció colgado boca abajo y sin posibilidad de liberarse por sus propios medios.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la madrugada, en una vivienda ubicada sobre la calle 42-B, entre las calles 19 y 31. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre, presuntamente en estado de ebriedad, llegó al lugar preguntando por una persona identificada únicamente como "Pepe".

Testigos señalaron que el individuo intentó ingresar al predio brincando la reja; sin embargo, al perder el equilibrio resbaló y terminó con la pierna izquierda atravesada por una de las afiladas púas de seguridad, quedando suspendido boca abajo durante varios minutos mientras lanzaba desesperados gritos de dolor.

Vecinos, alarmados por los constantes alaridos, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911, lo que provocó la rápida llegada de elementos de la Policía Municipal, personal de Protección Civil y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre no podía ser liberado sin realizar maniobras especializadas.

Para rescatarlo, los cuerpos de emergencia utilizaron herramientas de corte y retiraron una parte de la estructura metálica de la reja, ya que la púa había quedado incrustada profundamente en la extremidad del lesionado. Tras varios minutos de labor, lograron descenderlo y estabilizarlo en el sitio antes de trasladarlo de urgencia a un hospital, donde recibió atención médica por la grave lesión sufrida en la pierna.

Autoridades informaron de manera preliminar que una de las líneas de investigación apunta a que el individuo posiblemente intentaba ingresar de forma ilegal al inmueble con fines de robo; sin embargo, aclararon que esta versión aún no ha sido confirmada y será determinada conforme avancen las investigaciones y se recaben los testimonios correspondientes.

El incidente generó expectación entre vecinos del sector, quienes observaron las maniobras de rescate que se prolongaron durante varios minutos, mientras policías acordonaban la zona para facilitar el trabajo de los cuerpos de auxilio y evitar riesgos adicionales. Hasta el momento se desconoce la identidad del lesionado y su estado de salud se reporta reservado.

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JGH