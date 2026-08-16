Cinco colonias de Playa del Carmen llevan cinco días entre apagones y daños a electrodomésticos

Miles de habitantes de cinco colonias de Playa del Carmen se han visto afectados por cinco días consecutivos al quedarse sin luz, los afectados exigen a las autoridades una solución y no promesas, ya que estos apagones están provocando pérdidas económicas al tirar la comida descompuesta y que los equipos electrodomésticos se han dañado por las constantes intermitentes de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así lo denunciaron los ciudadanos.

La ciudadana Analí Cárdenas, comentó que la CFE corta el suministro desde las 10 de la mañana y lo restablecen en tres horas, sin embargo, durante la media noche lo vuelven a cortar el suministro y se restablece hasta las 5 de la mañana, y estas constantes intermitentes han provocado daños a equipos electrodomésticos.

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¿Cuáles son los fraccionamientos afectados por lo apagones?. Villas del Sol, Paseos de Sisal, Xcacel, Palmas I y algunos sectores de la colonia Ejidal, los afectados advierte que están analizando que medidas tomarán para obligar a las autoridades solucionar el problema.

Por su parte el ciudadano Juan Aguilera comentó que pese a los constantes apagones y que la CFE no ha invertido para optimizar el suministro, el gobierno municipal continúa autorizando licencias de nuevos desarrollos inmobiliarios, cuando primero deberían atender los problemas vigentes.

Las autoridades solo nos están dando atole con el dedo, porque no están comprometidos con los ciudadanos, hay una irresponsabilidad gubernamental, la ciudad ya creció y la demanda de servicios aumentó y no hay infraestructura suficiente para dar cobertura a la demanda, comentó el ciudadano Moisés Mendoza. Para la ciudadana Violeta Guzmán, los asentamientos “irregulares” que no pagan por el suministro de electricidad no sufren de apagones, nosotros que pagamos tarifas muy elevadas no tenemos el servicio, esto es incoherente.

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Pedimos a las autoridades municipales que solucionen esta situación antes que se salga de control, ellos permitieron la invasión de terrenos y hoy esa adquiere el suministro de forma ilegal, si es un delito el robo de luz, entonces que procedan legalmente, dijo el ciudadano José Antonio Ledesma.

Estamos perdiendo dinero al tirar alimentos descompuestos, mi lavadora se quemó de tantas sobrecargas con cada apagón, además no tarda en llegar el recibo y no tenemos luz, estamos viviendo en una desgracia, agregó. La señora Diana Morales dijo que se le quemó su aire acondicionado con las constantes intermitentes, llevamos cinco días continuas con este problema y no vemos resultados de que estén mejorando el servicio.