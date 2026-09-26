Turismo en Ciudad del Carmen repunta con 250 mil visitantes pese a la crisis petrolera

Al destacar que, en lo que va del año, 250 mil turistas han visitado el municipio, Hazarael Ramírez Hernández, director de Turismo y Desarrollo Económico de Carmen, señaló que con estas cifras están por duplicar las del año pasado, cuando cerraron con 150 mil visitantes, algo positivo ante la crisis económica provocada por la reducción de la producción petrolera.

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Lo anterior contrasta, en parte, con la situación de muchos prestadores de servicios, ya que unas 250 empresas subcontratadas continúan en espera de la liquidación de adeudos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), con pagos pendientes correspondientes a los años 2024 y 2025.

Ante este panorama, los empresarios carmelitas apuestan a que la nueva actividad redituable sea el turismo, al ver lejano el regreso del auge petrolero que impulsó la economía de la Isla durante varias décadas y que dejó una crisis aún por superar.

“Ahorita hemos contabilizado 250 mil visitantes, luego de que el año pasado cerramos con 290 mil turistas. Esto significa que vamos en crecimiento; viento en popa seguimos creando nuestros entornos y seguimos invitando a las personas, a nivel nacional, para que nos visiten”, manifestó el funcionario.

La fórmula para incrementar el número de visitantes en Carmen, a diferencia de otros municipios de la Entidad, es cuidar la imagen del destino y promoverla a nivel nacional, primero en Estados vecinos como Tabasco y Yucatán, además de mejorar la atención, señaló Ramírez Hernández.

“Compartiendo esta información en aeropuertos, páginas digitales y plataformas, con el objetivo de lograr duplicar el número de turistas en el municipio de Carmen”, señaló el servidor público.

Esto, al informar que el crecimiento del turismo está beneficiando a 263 prestadores de servicios de renta de lanchas, 190 establecimientos gastronómicos regulados y 865 emprendedores.

“Sí es verdad que la Isla estaba catalogada como un sector petrolero, pero hoy por hoy tenemos un sector turístico en crecimiento que debe beneficiar a las familias carmelitas. Tenemos muchos prestadores de servicios que hoy en día ya viven del turismo en Carmen, al contar con entornos maravillosos, zonas arqueológicas, reservas ecológicas y buenas playas. Esto nos ha convertido poco a poco en un atractivo turístico para agencias a nivel nacional y estamos atrayendo más visitantes, por lo que seguiremos buscando más alianzas en Campeche”, expresó Ramírez Hernández.

JGH