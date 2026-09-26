Plagas ponen en riesgo la producción de caña en Campeche tras 16 años sin pérdidas

Habitantes de al menos siete colonias de la capital denunciaron la presencia de los llamados autos “maceta” que, ante las recientes lluvias registradas en la capital del estado, podrían convertirse en criaderos de mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya.

Noticia Destacada Alertan por Covid-19 e influenza en Campeche: suman 24 casos confirmados en lo que va de 2026

Tan solo en la colonia Vicente Guerrero, los vecinos reportaron que son al menos 10 las unidades que permanecen abandonadas desde hace poco más de medio año, sin que ninguna autoridad haya intervenido para retirarlas.

Sin embargo, el director de Tránsito del Estado, Efraín García Sánchez, señaló que es necesario cumplir con todo el protocolo legal para llevar a cabo el retiro de los vehículos reportados por los colonos.

Explicó que cualquier ciudadano puede denunciar un vehículo abandonado, pero primero es necesario colocar una notificación en la unidad y esperar tres días hábiles para que el propietario la retire, incluso cuando presente evidentes condiciones de abandono y esté cubierta de maleza.

En caso de que el dueño no se presente y este permanezca en el sitio, entonces las autoridades procederán a retirarlo.

García Sánchez aclaró que dicho plazo de tres días está sustentado en el Artículo 87 del Reglamento de Tránsito de Quintana Roo y que ya ha sido aplicado en la capital para retirar autos “maceta”.

En un informe correspondiente a julio pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que, durante este año, ya habían sido retirados 492 vehículos abandonados en la vía pública, los cuales representaban un riesgo sanitario.

En este sentido, Juan Carlos Dorantes, vecino de la colonia Vicente Guerrero, aseguró que en esa zona hay al menos 10 autos que ya han sido reportados, aunque hasta el momento ninguna autoridad se ha presentado para iniciar el retiro.

Resaltó que algunas de estas unidades se encuentran cerca de talleres mecánicos, lo que, a su decir, evidencia que fueron dejadas en el lugar por sus propietarios.

Carlos Sánchez, vecino del área conocida como Cecuca, en la colonia Adolfo López Mateos, aseguró que hay un par de talleres de hojalatería en los que se observan varios vehículos en condición de abandono.

Comentó que este es un asunto en el que también deben intervenir las autoridades sanitarias, ya que, con las precipitaciones, los automóviles pueden convertirse en potenciales criaderos de vectores transmisores de enfermedades.

Un agente de la Dirección de Tránsito, quien solicitó omitir su nombre debido a que no está autorizado para realizar declaraciones, señaló que han recibido reportes sobre autos abandonados en las colonias Forjadores, Payo Obispo, Proterritorio, Fidel Velázquez, Caribe y Barrio Bravo.

Afirmó que, mediante operativos específicos, aunque no pudo precisar las fechas, se llevaría a cabo el proceso de verificación y retiro de las unidades.

La coincidencia entre los colonos es que estos vehículos deben ser retirados debido a que obstruyen la vialidad y, además, representan un foco de infección por la presencia de fauna nociva, así como un punto de reunión para personas que realizan actividades ilícitas.

JGH