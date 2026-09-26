Claudia Sheinbaum anuncia 67 mil viviendas y becas universales para estudiantes en Sonora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este sábado 26 de septiembre los principales resultados y proyectos de su administración para Sonora durante el evento “Honestidad y resultados en Sonora”, realizado como parte de la gira nacional posterior a su Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria señaló que Sonora fue la entidad número 31 visitada durante este recorrido y que el cierre se realizará este domingo en la Ciudad de México.

Entre los anuncios para el estado destacó la construcción de 67 mil 100 viviendas del Bienestar, dirigidas a personas con ingresos menores a tres salarios mínimos, además de obras carreteras, educativas, hospitalarias y proyectos relacionados con agua y energía.

Sonora tendrá 67 mil 100 viviendas del Bienestar

Sheinbaum informó que el programa Vivienda para el Bienestar contempla 67 mil 100 nuevas casas en Sonora.

La Presidenta agregó que el programa federal también atiende créditos considerados impagables del Infonavit y Fovissste mediante reducciones o cancelaciones de adeudos, aunque durante su discurso no precisó cuántas familias sonorenses han recibido este beneficio.

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Becas llegarán desde primaria hasta universidad en Sonora

Uno de los datos destacados fue la cobertura de becas para estudiantes de escuelas públicas.

Sheinbaum reportó 99 mil 116 beneficiarios en educación media superior, 113 mil 736 estudiantes de secundaria con la beca Rita Cetina y 155 mil 255 niñas y niños de primaria con apoyo para útiles y uniformes.

Además, anunció que la beca Gertrudis Bocanegra será universal para 97 mil 689 estudiantes universitarios en Sonora.

En infraestructura educativa, el Gobierno federal construye nueve nuevos bachilleratos, tres ampliaciones y una reconversión, además de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Hermosillo.

¿Qué obras carreteras y de agua se realizan en Sonora?

Sheinbaum mencionó la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, la modernización del corredor Guaymas-Chihuahua y trabajos en la vía Sonoyta-Puerto Peñasco.

También informó sobre la tecnificación de dos distritos de riego, obras de agua para pueblos originarios y la conclusión del acueducto iniciado durante la administración anterior para el pueblo yaqui.

La Presidenta destacó además la modernización del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón y la ampliación de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco.

Sheinbaum enumera hospitales y programas sociales

En salud, mencionó nuevos hospitales generales de zona del IMSS en Navojoa y San Luis Río Colorado, el Hospital Comunitario de Vícam, además de trabajos de rehabilitación y equipamiento en otras unidades médicas.

En programas sociales, Sheinbaum reportó 343 mil 192 adultos mayores con pensión, 52 mil 868 personas con discapacidad y 10 mil 767 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro.

También destacó acciones para los pueblos originarios, la restitución de más de 45 mil hectáreas al pueblo yaqui y una aportación de mil 500 millones de pesos para el saneamiento del río Sonora, que atribuyó al cumplimiento de obligaciones ambientales por parte de una empresa.

La gira forma parte de la estrategia de rendición de cuentas con la que la Presidencia presenta avances y proyectos diferenciados para cada entidad después del Segundo Informe de Gobierno

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